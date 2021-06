DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir; investidores otimistas com inflação

LISBOA (DJ Bolsa)-- 11 de junho de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

A Europa deve registar uma abertura ligeiramente positiva, sendo que os investidores devem ignorar a leitura mais elevada da inflação dos EUA desde 2008. Na Ásia, os ganhos das ações seguem maioritariamente em alta, enquanto o dólar segue misto e o petróleo recua.

Destaques: