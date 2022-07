DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir, mas receios com inflação e crescimento mantêm-se

LISBOA (DJ Bolsa)-- 4 de julho de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem arrancar em alta esta segunda-feira, mas deve ser uma sessão contida devido ao feriado nos EUA. Na Ásia, as ações negociavam com tendência mista, o dólar e o petróleo recuavam, ao passo que as obrigações continuavam a recuperar.

Destaques: