DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir, mercados aguardam decisão da Fed

LISBOA (DJ Bolsa)-- 20 de setembro de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem abrir em alta esta terça-feira, com os investidores à espera do anúncio de política da Reserva Federal dos EUA na quarta-feira. Os benchmarks asiáticos subiam, ao passo que as yields dos Treasurys negociavam mistas, o dólar perdia terreno e o petróleo ganhava terreno.