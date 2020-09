DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir; mercados aguardam Fed

LISBOA (DJ Bolsa)-- 16 de setembro de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir em alta, com os investidores a posicionarem-se para o desfecho da reunião da Reserva Federal dos EUA. O dólar recua, enquanto o euro e a libra se mantêm estáveis. Os futuros de crude aceleram.

Destaques: