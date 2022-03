DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem subir por agora; Brent supera os $130

LISBOA (DJ Bolsa)-- 9 de março de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

A Europa deve registar ganhos sólidos na abertura desta quarta-feira apesar da contínua subida das commodities. Na Ásia, a maioria das ações subia, juntamente com o petróleo, enquanto o dólar segue misto contra as principais rivais e as yields dos Treasurys caíam.

Destaques: