DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem ter cautela antes de dados do IPC dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa)-- 10 de maio de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem abrir na linha de água esta quarta-feira, antes dos dados do índice de preços no consumidor, ou IPC, dos EUA. Na Ásia, os benchmarks de ações seguiam sobretudo em baixa. As yields dos Treasurys estabilizavam, enquanto o dólar caía ligeiramente tal como o petróleo.