DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem voltar a cair enquanto yields dos Treasurys sobem mais

LISBOA (DJ Bolsa)-- 19 de janeiro de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

O aumento das yields dos Treasurys deve prejudicar as ações europeias novamente esta quarta-feira. Na Ásia, as ações registavam quedas generalizadas, com as yields dos Treasurys e o petróleo a prolongarem as subidas. O dólar perde terreno.

Destaques: