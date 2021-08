DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem voltar a recuar mas commodities estabilizam

LISBOA (DJ Bolsa)-- 10 de agosto de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem voltar a recuar esta terça-feira, uma vez que os investidores estão com dificuldades em encontrar novas razões para comprar ações. Na Ásia, a maioria das ações avançava, o petróleo conseguia passar a ganhos e o dólar seguia perto da linha de água.