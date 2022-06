DJ BRIEFING MATINAL: Ações enfrentam arranque sem brilho; derrota de Macron pressiona

LISBOA (DJ Bolsa)-- 20 de junho de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem sentir dificuldades para superar os intervalos recentes esta segunda-feira, com volumes mais reduzidos do que o habitual devido ao fecho dos mercados dos EUA. Na Ásia, as ações negociaram mistas, o dólar e o petróleo recuavam, ao passo que as yields dos Treasurys estabilizavam.