DJ BRIEFING MATINAL: Ações europeias enfrentam abertura sem direção

LISBOA (DJ Bolsa)-- 28 de dezembro de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem abrir sem direção definida esta quarta-feira, em mais uma sessão marcada pelos volumes reduzidos típicos do fim de ano. Os mercados asiáticos negociavam sobretudo com perdas, ao passo que as yields dos Treasurys, o dólar e os futuros do petróleo ganhavam terreno.