DJ BRIEFING MATINAL: Ações europeias penalizadas pelas tecnológicas dos EUA; BCE em foco

LISBOA (DJ Bolsa)-- 27 de outubro de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem arrancar em baixa esta quinta-feira, depois de uma forte queda do setor tecnológico em Wall Street na quarta-feira. O foco dos investidores deve manter-se sobre a temporada de resultados empresariais, bem como na decisão de taxas de juro do Banco Central Europeu. Os mercados asiáticos negociavam mistos, ao passo que as yields ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.