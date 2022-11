DJ BRIEFING MATINAL: Ações europeias podem cair após ganhos contidos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa)-- 25 de novembro de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem cair na abertura desta sexta-feira. Na Ásia, as bolsas e o dólar seguiam mistos, enquanto o petróleo avançava. Os mercados dos EUA estiveram encerrados na quinta-feira para o feriado do dia de Ação de Graças.

Destaques:

Os confinamentos generalizados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.