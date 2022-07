DJ BRIEFING MATINAL: Ações europeias terão cautela com Fed, resultados empresariais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa)-- 26 de julho de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

A cautela em Wall Street antes da decisão de taxas de juro da Reserva Federal dos EUA deve contagiar os mercados europeus esta terça-feira. Na Ásia, as ações seguiam mistas, com Hong Kong e China a registarem os maiores ganhos; o dólar e as yields dos Treasurys caíam, enquanto o petróleo avançava.