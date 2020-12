DJ BRIEFING MATINAL: Ações fazem pausa com estímulos, receios do Brexit e BCE

LISBOA (DJ Bolsa)-- 10 de dezembro de 2020 - 0730 TMG

Opening Call:

Os receios em relação ao Brexit e as negociações de estímulos nos EUA devem conter as ações europeias esta quinta-feira. Na Ásia, as ações recuaram, o dólar negoceia misto e as obrigações registam ganhos moderados.

Destaques: