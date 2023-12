DJ BRIEFING MATINAL: Ações na linha de água com indefinição sobre taxas de juro

LISBOA (DJ Bolsa)-- 21 de dezembro de 2023 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem ter um arranque na linha de água esta quinta-feira, no rescaldo da viragem dovish da Reserva Federal dos EUA. Na Ásia, os principais índices negociaram sobretudo em baixa, as yields dos Treasurys estabilizavam, o dólar caía ligeiramente e os futuros do petróleo deslizavam.