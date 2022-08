DJ BRIEFING MATINAL: Ações podem cair com atenção na inflação dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa)-- 9 de agosto de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

A cautela antes dos dados da inflação dos EUA esta semana e a probabilidade de uma ação mais agressiva pela Reserva Federal dos EUA vão pesar sobre o ânimo da Europa esta terça-feira. Na Ásia, a maioria dos benchmarks subia, enquanto o dólar, as yields dos Treasurys e as commodities caíam.