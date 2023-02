DJ BRIEFING MATINAL: Ações podem cair com recuo das expectativas de cortes de taxas

LISBOA(DJ Bolsa)-- 17 de fevereiro de 2023 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem entrar em território negativo esta sexta-feira, com o desaparecimento das expectativas de que os banqueiros centrais poderão cortar as taxas em breve. Na Ásia, os benchmarks de ações caíam. As yields dos Treasurys subiam, o dólar ganhava e o petróleo descia.