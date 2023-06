DJ BRIEFING MATINAL: Ações podem estabilizar; investidores digerem comentários de bancos centrais

LISBOA (DJ Bolsa)-- 29 de junho de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

Os futuros de ações da Europa negociavam sem grandes alterações no início desta quinta-feira, com os investidores a avaliarem os comentários de vários banqueiros centrais. Os principais índices asiáticos negociaram mistos, as yields dos Treasurys registam poucas alterações, o dólar subia e os futuros do petróleo caí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.