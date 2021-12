DJ BRIEFING MATINAL: Ações podem subir com investidores a manterem otimismo

LISBOA (DJ Bolsa)-- 23 de dezembro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem prolongar os ganhos na abertura desta quinta-feira, com os investidores a apresentarem algum otimismo antes da pausa do Natal. Os futuros de ações dos EUA indicam um arranque no verde e os mercados asiáticos sobem. O dólar negoceia misto e os futuros do petróleo avançam.