DJ BRIEFING MATINAL: Ações podem subir; decisão do BCE em foco

LISBOA (DJ Bolsa)-- 14 de setembro de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

Os futuros de ações da Europa sobem esta quinta-feira, com as atenções voltadas para a decisão de taxas de juro do Banco Central Europeu. Na Ásia, os principais índices registavam sobretudo ganhos, o dólar perdia terreno e as yields dos Treasurys desciam. Os futuros do petróleo valorizavam.