DJ BRIEFING MATINAL: Ações podem subir, foco mantém-se no teto da dívida dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa)-- 22 de maio de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir em alta esta segunda-feira, enquanto os traders esperam que sejam retomadas as negociações sobre o teto da dívida entre o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o líder da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, depois do mais recente impasse. Na Ásia, os principais índices ganharam terreno, as yields dos Treasurys ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.