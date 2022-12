DJ BRIEFING MATINAL: Ações podem subir ligeiramente; foco continua na política monetária

LISBOA (DJ Bolsa)-- 23 de dezembro de 2022 - 0730 TMG

NOTA AOS LEITORES: A newsletter do Briefing Matinal voltará a ser publicada no dia 27 de dezembro.

Opening Call:

As ações europeias podem abrir com ganhos leves esta sexta-feira. Os benchmarks asiáticos caíam, as yields dos Treasurys e os futuros do petróleo subiam, ao passo que o dólar deslizava.