DJ BRIEFING MATINAL: Ações preparam-se para arranque misto; BOJ mantém política

LISBOA (DJ Bolsa)-- 18 de janeiro de 2023 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações podem arrancar mistas na Europa esta quarta-feira. Na Ásia, os principais índices negociavam mistos, depois de o Banco do Japão, ou BOJ, ter resistido à crescente pressão e ter mantido a política monetária. As yields dos Treasurys caíam, o dólar e os futuros do petróleo subiam.