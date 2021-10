DJ BRIEFING MATINAL: Ações sem direção na abertura com foco no BCE

LISBOA (DJ Bolsa)-- 28 de outubro de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem ter dificuldades em encontrar ímpeto na abertura da sessão desta quinta-feira, antes da reunião do Banco Central Europeu. Na Ásia, o dólar seguia em queda ligeira e o iene subia, uma vez que os receios sobre as infeções por Covid-19 na região aumentam, e o petróleo recuava.