DJ BRIEFING MATINAL: Ações sem ímpeto devido a receios sobre crescimento

LISBOA (DJ Bolsa)-- 10 de setembro de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem sentir dificuldades para subir esta sexta-feira, depois de Wall Street ter terminado em baixa. Na Ásia, as ações conseguiram travar as perdas, o dólar seguia sob pressão enquanto as yields dos Treasurys e o petróleo subiam.

Destaques: