DJ BRIEFING MATINAL: Ações sob cautela antes da decisão do BCE

LISBOA (DJ Bolsa)-- 15 de junho de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem abrir em baixa esta quinta-feira, depois de a Reserva Federal dos EUA ter feito uma pausa no ciclo de restrição, embora tenha dado um outlook hawkish. Na Ásia, os principais índices negociavam sobretudo em alta, as yields dos Treasurys avançavam, o dólar subia e os futuros do petróleo perdiam terreno.

