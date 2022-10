DJ BRIEFING MATINAL: Ações sob pressão; incerteza no Reino Unido pode manter-se

LISBOA (DJ Bolsa)-- 17 de outubro de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações podem cair ligeiramente na abertura desta segunda-feira, uma vez que pode manter-se a volatilidade no mercado do Reino Unido. Na Ásia, os benchmarks caíam, o dólar e as yields dos Treasurys desciam, ao passo que os futuros do petróleo subiam.

Destaques:

Depois de ter demitido ...