DJ BRIEFING MATINAL: Ações sob pressão sem acordo de cessar-fogo na Ucrânia

LISBOA (DJ Bolsa)-- 1 de março de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

Os mercados de ações da Europa devem prolongar as perdas no arranque desta terça-feira, depois de a Rússia e a Ucrânia não terem chegado a acordo para um cessar-fogo. Na Ásia, as ações subiam de forma generalizada, ao passo que o dólar, as yields dos Treasurys e o petróleo ganhavam terreno.