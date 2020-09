DJ BRIEFING MATINAL: Ações suportadas por otimismo dos investidores

LISBOA(DJ Bolsa)-- 3 de setembro de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

As subidas para novos máximos em Wall Street, a reboque da expectativa de mais estímulos nos EUA e do aparecimento de um tratamento para a Covid-19, devem manter as ações europeias em território bullish. O dólar ganha terreno enquanto os futuros de petróleo recuam.

Destaques: