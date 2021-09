DJ BRIEFING MATINAL: Ações voláteis; subida do petróleo gera receios de inflação

LISBOA (DJ Bolsa)-- 28 de setembro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

Os receios sobre a inflação, devido ao aumento dos preços do petróleo, devem pesar sobre as ações europeias no arranque desta terça-feira. Na Ásia, as ações sentiram dificuldades para encontrar uma direção. O dólar, as yields dos Treasurys e o petróleo prolongavam os ganhos.