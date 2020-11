DJ BRIEFING MATINAL: Alerta de Powell sobre economia dos EUA deve pressionar ações

LISBOA(DJ Bolsa)-- 18 de novembro de 2020 - 7:30 TMG

Opening Call:

O aumento dos casos do coronavírus e um alerta do presidente da Reserva Federal dos EUA devem pressionar os mercados europeus esta quarta-feira. Entretanto, o dólar recua contra as principais rivais e o petróleo cai.

Destaques: