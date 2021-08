DJ BRIEFING MATINAL: Aprovação de vacina pela FDA pode ajudar as ações

LISBOA (DJ Bolsa)-- 24 de agosto de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem registar ganhos esta terça-feira, depois de os reguladores dos EUA terem dado aprovação total à vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. Na Ásia, os mercados seguiram os ganhos de Wall Street, o dólar e o petróleo sobem ligeiramente.

Destaques: