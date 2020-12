DJ BRIEFING MATINAL: Atraso da vacina da Pfizer vai pressionar ações europeias

LISBOA (DJ Bolsa)-- 4 de dezembro de 2020 - 0545 TMG

Opening Call:

As notícias de que a Pfizer encontrou problemas de distribuição com a vacina para o coronavírus devem pesar nas ações europeias esta sexta-feira. As ações asiáticas negoceiam mistas, tal como o dólar. Os preços dos futuros do petróleo sobem.

Destaques: