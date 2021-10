DJ BRIEFING MATINAL: Aumento dos receios com a inflação prejudicam ações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa)-- 13 de outubro de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

Os receios sobre a inflação vão continuar a prejudicar o sentimento na Europa, enquanto os investidores aguardam pela leitura do índice de preços no consumidor, ou IPC, dos EUA e começa mais uma época de resultados. Na Ásia, as ações seguiam mistas, o dólar recuava e o petróleo descia.