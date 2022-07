DJ BRIEFING MATINAL: Cautela antes da inflação dos EUA deve pressionar ações

LISBOA (DJ Bolsa)-- 13 de julho de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

Os mercados europeus enfrentam um arranque de sessão negativo esta quarta-feira, antes de serem conhecidos os números mais recentes da inflação dos EUA. Na Ásia, as ações negociavam mistas, ao passo que o dólar, as yields dos Treasurys e o petróleo negociavam sem grandes alterações.