DJ BRIEFING MATINAL: Cautela deve dominar abertura na Europa

LISBOA (DJ Bolsa)-- 14 de abril de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir em tom negativo esta quarta-feira, após uma sessão mista em Wall Street, com os investidores a digerirem o impacto da suspensão da vacina da Johnson & Johnson. O dólar recua enquanto os futuros de crude sobem.

Destaques: