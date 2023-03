DJ BRIEFING MATINAL: Cautela deve dominar ações com dados da inflação no horizonte

LISBOA (DJ Bolsa)-- 1 de março de 2023 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem abrir em alta leve esta quarta-feira. Os benchmarks asiáticos ganharam terreno após os dados robustos do índice de gestores de compras, ou PMI, da China. As yields dos Treasurys subiam, o dólar seguia misto e os futuros do petróleo avançavam.

Destaques:

