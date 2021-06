DJ BRIEFING MATINAL: Cautela deve dominar antes de reunião da Fed

LISBOA (DJ Bolsa)-- 16 de junho de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir em alta, mas os ganhos devem ser provisórios, uma vez que os investidores aguardam pelos sinais da reunião de política monetária da Reserva Federal dos EUA. Na Ásia, os índices seguiam maioritariamente em alta, enquanto o dólar estabilizava e o petróleo avançava.