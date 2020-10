DJ BRIEFING MATINAL: Cautela deve dominar com negociação de estímulos em foco

LISBOA (DJ Bolsa)-- 20 de outubro de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

O impasse em relação às negociações para chegar a acordo sobre um pacote de estímulos económicos nos EUA vai continuar a penalizar os mercados europeus. Na Ásia, os mercados recuam, numa altura em que o dólar segue misto e o petróleo cai.

Destaques: