DJ BRIEFING MATINAL: Cautela volta a dominar, esperam-se novidades dos estímulos

LISBOA (DJ Bolsa)-- 3 de dezembro de 2020 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir em baixa esta quinta-feira devido a uma relativa cautela, enquanto os investidores continuam a aguardar por novidades sobre os estímulos orçamentais nos EUA. Na Ásia, a maior parte dos índices negociou em alta, ao passo que o dólar segue misto e os futuros do petróleo descem.