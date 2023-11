DJ BRIEFING MATINAL: Comentários hawkish de Powell podem pesar no sentimento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa)-- 10 de novembro de 2023 - 0730 TMG

Opening Call:

Os futuros de ações da Europa recuam esta sexta-feira, enquanto os investidores digerem os comentários hawkish do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell. Os principais índices asiáticos recuavam, as yields dos Treasurys desciam e o dólar estabilizava, ao passo que os futuros do petróleo subiam.