DJ BRIEFING MATINAL: Corte de taxas inesperado na China pode animar Europa

LISBOA (DJ Bolsa)-- 20 de maio de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem recuperar esta sexta-feira, depois de a China ter surpreendido com medidas de estímulo e ter animado os mercados asiáticos. O dólar e as yields dos Treasurys ganhavam terreno e o petróleo descia ligeiramente.

Destaques: