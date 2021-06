DJ BRIEFING MATINAL: Dados da China e subida das commodities devem impulsionar ações

LISBOA (DJ Bolsa)-- 1 de junho de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem registar ganhos na abertura depois dos dados robustos da indústria da China e devido à subida das commodities. Na Ásia, as ações seguiam mistas e o dólar negociava na linha de água, mas o petróleo e as yields dos Treasurys avançavam.

Destaques: