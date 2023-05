DJ BRIEFING MATINAL: Dados fracos da China, incerteza sobre acordo nos EUA vão pesar

LISBOA (DJ Bolsa)-- 31 de maio de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

Os futuros de ações apontam para uma abertura em baixa na Europa após os dados fracos da atividade da China, ao passo que os investidores também se vão focar na votação do acordo sobre o limite da dívida dos EUA. Na Ásia, os principais índices caíram, as yields dos Treasurys seguiam mistas, o dólar subia e os futuros do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.