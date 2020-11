DJ BRIEFING MATINAL: Diferendo nos EUA sobre estímulos deve limitar ações

LISBOA(DJ Bolsa)-- 20 de novembro de 2020 - 7:30 TMG

A Europa deve registar uma abertura ligeiramente positiva esta sexta-feira, mas a aparente fricção entre o Tesouro dos EUA e a Reserva Federal dos EUA poderá limitar quaisquer ganhos. O petróleo cai, enquanto o dólar segue misto.

