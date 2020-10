DJ BRIEFING MATINAL: Dúvidas sobre estímulos nos EUA voltam a estar em foco

LISBOA(DJ Bolsa)-- 22 de outubro de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

O aumento das dúvidas sobre se o pacote de auxílio para a situação do coronavírus vai ser aprovado nos EUA antes das eleições vai continuar a dominar os mercados europeus, provavelmente prejudicando as ações. Na Ásia, os mercados recuam, juntamente com o petróleo, e o dólar segue em alta ligeira.