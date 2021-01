DJ BRIEFING MATINAL: Dúvidas sobre estímulos, receios com vacinas travam ações

LISBOA (DJ Bolsa)-- 26 de janeiro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

Os receios sobre os estímulos, as dúvidas sobre a implementação das vacinas e a turbulência política em Itália devem travar as ações europeias esta terça-feira. Na Ásia, os índices recuavam, o petróleo descia e o dólar negociava perto da linha de água.

Destaques: