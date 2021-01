DJ BRIEFING MATINAL: Dúvidas sobre implementação de vacinas prejudicam ações

LISBOA (DJ Bolsa)-- 28 de janeiro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem registar uma forte venda, depois da queda de Wall Street, uma vez que os atrasos nas vacinas contra o coronavírus prejudicam as expectativas dos investidores sobre uma recuperação rápida da economia global. Na Ásia, os mercados recuavam, o dólar avançava e o petróleo descia.