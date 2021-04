DJ BRIEFING MATINAL: Dúvidas sobre vacinação afetam ações

LISBOA (DJ Bolsa)-- 16 de abril de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

A Europa pode voltar a mostrar dificuldades em registar ganhos esta sexta-feira, apesar da subida das ações dos EUA, uma vez que as dúvidas em torno da distribuição das vacinas estão a reter os investidores. O dólar segue misto, enquanto os futuros de crude aceleram.

Destaques: