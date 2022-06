DJ BRIEFING MATINAL: Esperança sobre inflação, subida de taxas pode impulsionar ações

LISBOA (DJ Bolsa)-- 27 de junho de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem continuar a recuperar esta segunda-feira, com os investidores a reavaliarem as expectativas de subida das taxas da Reserva Federal dos EUA. Na Ásia, as ações subiam, os Treasurys estavam sob pressão de venda, o dólar recuava e o petróleo negociava sem muitas alterações.